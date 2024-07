Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile le ofera romanilor o mini-vacanța binemeritata, pe care sa o petreaca la malul marii. Vacanța de Paște a trecut, iar romanii au așteptat cu nerabdare urmatoarea mini-vacanța care sa le ofere clipe relaxante alaturi de persoanele dragi. La data de 23 iunie 2024 sunt sarbatorite Rusaliile, la…

- Dupa o zi caniculara, seara trecuta a plouat la Constanta. In jurul orei 23.00 a fulgerat si a tunat destul de zgomotos la maliul marii. Ploaia cazuta a racorit putin atmosfera incinsa de temperaturile ridicate din timpul zilei. ...

- Socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ. Zicala din batrani se potrivește de minune și in cazul artistului Mihai Traistariu. Cantarețul și-a achiziționat la inceputul anului un apartament de lux in Mamaia Nord și avea de gand sa-l dea in folosința pentru turiști de la 1 iunie.

- Plimbarile pe malul marii pot aduce numeroase beneficii pentru sanatatea si starea de bine a unei persoane.Sunetul valurilor si aerul sarat al marii pot avea un efect calmant si relaxant asupra mintii si corpului. Plimbarile pe malul marii ofera o oportunitate de a scapa de stresul cotidian si de a…

- Ploua in aceasta seara la Constanta. Cerul va fi inorat si zilele urmatoare la malul marii. Potrivit ANM, in Dobrogea in intervalul 30 aprilie ora 9.00 1 mai 2024 vremea va fi relativ normala termic.Cerul va fi temporar noros mai ales in ultimele ore ale intervalului cand pe arii restranse vor fi averse…

- S-au incheiat intrecerile Campionatelor Nationale de inot de la Otopeni, iar in ultima zi, duminica, tinerii inotatori de la CSM Constanța au caștigat noi medalii. Titluri naționale au caștigat: Tudor Iordache la 200 m spate (juniori), Eva Paraschiv la 100 m fluture (tineret).Și-au adjudecat medalii…

- In saptamana in care Gazeta Sporturilor a vizitat șantierul stadionului din Constanța, Primaria orașului de la malul Marii a anunțat ca intreg procesul va intra in scurt timp in linie dreapta, publicand și o serie de imagini cu felul in care va arata complexul de care vor beneficia Farul și Gica Hagi.…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 02.04.2024 ora 08:00 03.04.2024 ora 09:00, arata ca desi valorie termice vor marca o scadere, vremea se mentine in continuare deosebit de calda.Cerul va fi variabil, temporar mai noros noaptea cand izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…