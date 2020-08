Antonio Pican lansează „Joker” Dupa ce a colaborat cu BIBI, una dintre cele mai de succes vloggerite și artiste ale momentului pentru „Toate Fostele”, Antonio Pican lanseaza un nou single. „Joker” este o piesa fresh cu beat-uri trap și influențe hip hop, ce dezvaluie prin versurile sale ca dragostea poate invinge orice. Chiar daca de cateva luni Antonio traiește alaturi de BIBI o frumoasa poveste de dragoste care il face fericit pe deplin, piesa i se potrivește perfect artistului. Antonio este alaturi de toți cei care au fost dezamagiți sau pur și simplu nu mai cred in dragoste, insa se lasa surprinși de ea. „«Joker» este o… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

