- Desparțire neașteptata in showbizul romanesc. Totul a inceput sub forma de gluma. Ce nimeni nu știa era ca situația urma sa devina cat se poate de serioasa. Mult indragita sportiva a facut un anunț crunt pentru fanii sai. Vedeta a recunoscut ca, intr-adevar, s-a desparțit de partenerul sau. Deși credea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat ca a oferit branza in valoare de 20.000 de euro pentru nunta lui George Simion cu Ilinca.Patronul lui FCSB nu a participat la nunta din comuna Maciuca, dar a tinut sa ii felicite pe cei doi miri. Latifundiarul Pipera le-a facut un cadou de nunta urias. Le-a…

- Nicole Cherry iși traiește visul, asta pentru ca se bucura de o cariera frumoasa, iar totodata este o mamica tanara, așa cum și-a dorit mereu. Vedeta a dezvaluit cum se descurca atunci cand vine vorba de creșterea fiicei sale. Ce a marturisit.

- Vladuța Lupau a postat mai multe imagini emoționante alaturi de bebelușul ei și a reușit sa stranga numeroase reacții din partea urmaritorilor de pe rețelele de socializare. Ce sfat a primit vedeta din partea Andreei Banica, dupa ce a nascut. Ce secret i-a dezvaluit artista interpretei.

- Anca Serea a anunțat prin intermediul unei postari pe Instagram ca Sarah, fiica ei, a implinit 15 ani. Ieri i-au sarbatorit ziua in familie, iar tanara a primit un mesaj special din partea mamei sale. Anca Serea i-a spus public fiicei sale cat de mult o iubește. Totodata, vedeta a dezvaluit și cat de…

- Roxana Ciuhulescu are parte de o casnicie frumoasa in prezent alaturi de partenerul ei de viața, Silviu Bulugioiu, iar acum a marturisit in ce relații a ramas cu fostul ei soț, Mihai Ivanescu. Ce a marturisit vedeta.

- Jojo, in varsta de 41 de ani este mama a doi copii și are o cariera de succes. Actrița este extrem de activa și se imparte cu brio intre job și viața de familie, insa a fost o perioada mai grea, despre care vedeta nu a dat prea multe detalii. Intrebata despre anxietate, Catalina Grama, pe numele de…