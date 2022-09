Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat ferm, joi seara, planul Rusiei de anexare a unor regiuni ucrainene, avertizand ca actiunea risca sa genereze o "escaladare periculoasa" a conflictului militar cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat sambata (20 august) ca Națiunile Unite colaboreaza cu Statele Unite și Uniunea Europeana pentru a depași obstacolele din calea ajungerii alimentelor și ingrașamintelor rusești pe piețele mondiale. „Obținerea mai multor alimente și ingrașaminte…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, si presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au exprimat preocupari, in cursul intalnirii din Ucraina, in legatura cu riscurile producerii unui incident la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse. Fii…

- Rusia si Ucraina vor semna vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

