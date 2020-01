Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar începe, a declarat marti secretarul american al Apararii, Mark Esper, potrivit Agerpres.„Noi nu cautam sa începem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti…

- Retragerea diplomatilor este o actiune preventiva mai degraba decat una bazata pe existenta unor informatii specifice privind existenta unor amenintari, conform sursei citate.Ambasadorii Rob Macaire de la Teheran si Stephen Hickey din Bagdad nu isi vor parasi posturile, a precizat Sky News.Ministerul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni ca reducerea tensiunilor intre Teheran si Washington dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani este "in interesul Iranului si al Irakului", relateaza AFP. "Este de asemenea in interesul Iranului si in special in interesul…

- Ministrul saudit de externe, printul Faisal bin Farhan, a lansat luni un apel la calm dupa escaladarea 'extrem de periculoasa' intre Iran si SUA dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american la Bagdad, potrivit AFP. 'Este cu siguranta un moment extrem…

- Ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, a afirmat intr-un interviu pentru CNN ca SUA au comis un "act de razboi" impotriva Iranului, prin uciderea generalului Qassem Soleimani, și a facut apel la represalii. "Atacul a fost, de fapt, un act de razboi din partea Statelor Unite impotriva poporului…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Autoritatile de la Teheran au calificat drept o "escaladare extrem de periculoasa" uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, emisar al Republicii islamice in Irak si lider pro-iranian, intr-un raid american la Bagdad. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, s-a angajat vineri sa "razbune"…