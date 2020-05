Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 genereaza "o avalansa de ura si de xenofobie", a denuntat vineri intr-un comunicat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, fara a numi vreo tara sau vreo persoana si facand apel la "o reactie ferma" pentru a-i pune capat, informeaza AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- Este opinia ministrului japonez de Externe Japonia a dat semnalul de alarma asupra impactului izbucnirii Covid-19 asupra economiei globale, spunand ca aceasta ar putea duce la cea mai grava criza de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. „Impactul asupra economiei internaționale, precum și…

- Primaria Baia Mare acorda la cerere ajutoare de urgenta in natura , sprijin și bani pentru persoanele și familiile afectate direct sau indirect de situatia generata de pandemia COVID 19! Consiliul Local Baia Mare intrunit in data de 13 aprilie 2020 intr-o ședința extraordinara, la propunerea primarului…

- Kellyanne Conway, om de baza in echipa lui Donald Trump, s-a facut de ras in direct la TV. Femeia spune ca cifra 19 din COVID-19 vine de la faptul ca au mai fost alte 18 pandemii pana acum. Pandemia COVID-19 vine de la anul aparitiei, decembrie 2019, si e prima de acest gen. Alte doua epidemii asemanatoare,…

- Pandemia de Covid-19 este cea mai grava criza cunoscuta pe planeta noastra de la al doilea razboi mondial, a estimat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la o intalnire, marți, cu presa. Nu și-a ascuns temerea de a vedea, din cauza actualei crize, izbucnind noi conflicte in plan mondial. Intrebat…

- cemafac.ro este un ghid cu reguli de interacțiune, acțiune și comportament recomandate in timpul situației de urgența generata de pandemia COVID-19. Portalul aduce mai aproape de voi regulile de baza recomandate de autoritați de la care este indicat sa nu ne abatem in aceasta perioada. Un proiect in…