Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Zinedine Zidane, este aspru criticat dupa esecul de marti, 0-2 pe terenul lui Sahtior Donetk in Liga Campionilor, pozitia lui devenind foarte fragila cu o saptamana inaintea unui meci decisiv pentru calificarea in optimile de finala ale acestei competitii,…

- Astazi se vor juca și ultimele opt meciuri contand pentru etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor. In grupa E, FC Krasnodar – Rennes (de la ora 19.55) și FC Sevilla – Chelsea Londra (de la ora 22.00). In grupa F, Borussia Dortmund – Lazio și Club Brugge – Zenit Sankt Petersburg, ambele de la ora…

- ​Real Madrid a învins-o pe Inter Milano cu 2-0, în deplasare, si se afla într-o pozitie favorabila pentru a accede în faza urmatoare. De cealalta parte, formația din Italia ocupa ultimul loc în Grupa B.Rezultatele zilei de miercuri din Champions League.​Grupa…

- Real Madrid a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa Inter Milano, in etapa a treia a Grupei B a Ligii Campionilor. Scoruri de "maidan" s-au inregistrat in meciurile Atalanta - Liverpool, 0-5, si RB Salzburg - Bayern, 2-6, dar si in partida Sahtior Donetk - Borussia Monchengladbach,…

- Real Madrid a smuls cu mari emotii egalul cu Borussia Moenchengladbach, 2-2, marti seara, in deplasare, in Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal, dupa un gol marcat de Casemiro in minutele aditionale. Real, care venea dupa un esec neasteptat acasa, 2-3 cu Sahtior Donetk, dupa ce campioana…

- Real Madrid a remizat cu Borussia Monchengladbach, scor 2-2, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor. Zinedine Zidane (48 de ani), antrenorul spaniolilor, a tras concluziile la finalul confruntarii. Pentru germani a marcat doua goluri Marcus Thuram, in minutele 33 și 58;Real a revenit pe final,…

- LIGA CAMPIONILOR. Programul meciurilor Marti, 20 octombrie Ora 19.55 GRUPA F: Zenit St. Petersburg - FC Bruges (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2) GRUPA G: Dynamo Kiev - Juventus (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport PLus) Ora 22.00 GRUPA E:…

- ​Vineri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru ardeleni urmeaza un duel care trezește amintiri placute. Echipa antrenata de Dan Petrescu va face parte din Grupa A, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna și CSKA Sofia.CFR Cluj a ajuns în grupele Europa…