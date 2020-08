Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului si actual candidat la o functie de consilier judetean in cadrul CJ Buzau, liberalul Ionut Iuga, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook chiar de catre Iuga, care face un apel catre persoanele cu care a intrat…

- Actorul spaniol Antonio Banderas, care a fost diagnosticat cu Covid-19, a anuntat pe Facebook ca a invins boala, publicand si o fotografie sugestiva."Dupa 21 de zile de izolare disciplinat, pot sa spun ca am invins infectia cu Covid-19. Sunt vindecat. Gandurile mele se indreapta catre cei…

- Claudiu Coman, primarul comunei Sinandrei, a fost depistat cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de edil, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. The post Primar din Timiș, depistat pozitiv cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Un politist de frontiera din judetul Timis, in varsta de 43 de ani, a decedat duminica, dupa ce la finalul lunii iulie a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de Sindicatul Europol pe Facebook. ”Ne luam ramas bun de la colegul nostru Vecea Cristian in varsta de 43 ani din cadrul…

- Un politist de frontiera de la Jimbolia, judetul Timis, in varsta de 43 de ani, a decedat duminica seara, dupa ce in urma cu doua saptamani fusese depistat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut pe Facebook de sindicatul Europol, care amintește ca acesta este al doilea caz de deces in randul polițiștilor…

- Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut chiar de catre acesta, pe pagina de Facebook. „In urma cu cateva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. In cursul zilei de ieri, am prezentat simptome ușoare specifice COVID-19 (febra 38º) și am fost…

- Dirijorul Camil Marinescu a murit luni, la varsta de 55 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Artistul ar fi facut o forma grava a bolii cu care s-a luptat timp de trei saptamani. Anunțul morții a fost facut pe Facebook de fratele sau.

- Senatorul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat ca a fost depistat cu coronavirus, iar in urma infectarii a dezvoltat o dubla pneumonie. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook. „(…) Azi am aflat ca am pneumonie dubla. Virusul COVID-19 este responsabil pentru pneumonie. Sa incepem tratamentul. Ma vindec…