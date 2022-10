Antonio a părăsit Italia natală, îndrăgostit de un sat din România. Un singur lucru nu-i place în țara noastră In timp ce aproape 1 milion de romani au emigrat in Italia, un italian a ales Oltenia. A lasat viata pe malul Mediteranei, pentru linistea de la tara, in Romania. Obisnuiti sa auda de Italia doar de la rudele plecate acolo, batranii satului l-au adoptat rapid. Iata povestea de dragoste de tara straina, din seria Divort de Romania. The post Antonio a parasit Italia natala, indragostit de un sat din Romania. Un singur lucru nu-i place in țara noastra first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

