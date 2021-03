Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Antoniei au avut parte de o surpriza inca de la primele ore ale zilei! Iubita lui Alex Velea a aparut pe rețelele de socializare cu burtica de gravida, ipostaza ce i-a lasat cu gura cascata pe toți admiratorii. Iata ce se ascunde, de fapt, in spatele acelor imagini uimitoare!

- Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara și este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Antonia este mama a trei copii, doi baieți și o fata, pe nume Maya, din prima casatorie.

- Antonia a luat prin surprindere pe toata lumea cu cea mai recenta apariție! Iubita lui Alex Velea s-a afișat cu parul scurt și cu breton in fața fanilor pe rețelele de socializare. Cantareața a uluit astfel prin transformarea spectaculoasa de look, iar reacția internauților nu a intarziata sa apara.…

- Antonia 1 of 3 Așa arata o femeie care a nascut de trei ori? Antonia a trecut printr-o schimbare de look și chiar și de atitudine, in ultima perioada. Iubita lui Alex Velea a lasat tot la vedere. Imaginile, interzise cardiacilor sau celor pudici, fac furori pe internet. Antonia a lasat tot la vedere.…

- Antonia a surprins pe toata lumea cu una dintre postarile sale de pe internet. Artista a facut publica o imagine extrem de controversata și neașteptata cu tatal copiilor ei. Astfel, fanii vedeti l-au putut vedea pe Alex Velea așa cum a venit pe lume, gol pușca.

- Antonia a dezvaluit secretul care o ține in sala de sport! Motivul principal și marea „motivare” este chiar felul in care arata soțul ei, alaturi de care are doi copilași superbi! Artista a postat imagini incendiare cu abdomenul sculptat al lui Alex Velea, spre bucuria fanelor inflacarate!