Stiri pe aceeasi tema

- Antonia trece printr-o perioada dificila din toate punctele de vedere. Alex Velea, soțul acesteia, este pleacat la filmarile pentru Asia Express, iar ea e cea care trebuie sa aiba grija acum mai mult de familie. Vedeta nu e tocmai in cele mai bune momente.

- Alex Velea a plecat in marea aventura „Asia Express”, iar frumoasa Antonia a ramas sa aiba grija de toți cei 3 copii ai familiei. Și, pentru ca toata lumea se intreba cum se descurca acum și cu evenimentele, și cu micuții, dar și cum s-au comportat Akim și Dominic atunci cand Maya a intrat și ea in…

- Cat timp Alex Velea este plecat la „Asia Express”, acolo unde face echipa cu Mario Fresh, Antonia a ramas singura cu cei doi baieți ai cuplului. Rolul de mamica cu o cariera nu este ușor pentru nicio femeie, dar Antonia reușește sa faca fața cu brio situației. Asta, pentru ca are un ajutor de nadejde.

- Gina Pistol a transmis, pe Instagram, primul mesaj din Filipine, acolo unde se filmeaza prima etapa a emisiunii Asia Express. „Simpaticilor, au mai ramas 50 de zile”, spune Gina razand. Intrebata de reporter 50 de zile pana cand, Gina spune amuzata: „Pana cand o sa plecam acasa! Dar ramane secretul…

- Cel de-al treilea sezon Asia Express și-a anunțat cele noua echipe de vedete, iar surprizele au fost foarte mari. Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor sau Alex Velea și Mario Fresh se afla printre cei care pornesc pe Drumul Comorilor și vor ajunge in Filipine și Taiwan, cele doua destinații ale competiției.…

- Alex Velea și Mario Fresh formeaza una dintre echipele care vor lua startul in Asia Express, sezonul 3. La prima apariție tv de la anunțarea participarii in aceasta aventura, cei doi au facut declarații inedite despre cum au ajuns sa spuna da provocarii de a pleca impreuna in Filipine și Taiwan, țarile…

- Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.

- Cantareața Antonoia, a explicat pentru click.ro, care este motivul pe care nu participa la show-ul Asia Express alaturi de partenerul ei de viața, Alex Velea. Alex Velea va participa la urmatorul sezon al emisiunii Asia Express, difuzata de postul de televiziune Antena 1. Antonia, partenera lui de viața,…