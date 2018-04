Stiri pe aceeasi tema

- A inceput nebunia de 1 Mai și toata spuma Capitalei și-a facut bagajele și a plecat in Mamaia. Și… bineințeles, nelipsita de la petrecerile de pe malul litoralului este Gina Pistol! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania a intalnit-o pe vedeta chiar inainte de a da startul distracției. (CITEȘTE ȘI: GINA…

- Antonia si Alex Velea sunt o familie fericita. Cei doi artisti se iubesc ca in prima zi, iar cand vine vorba de copii, sunt in stare de orice. Nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzi spynews.ro dovedesc totul!

- Invitata in cadrul emisiunii “’Neatza cu Razvan si Dani”, Antonia s-a ținut de dezvaluiri incendiare din viața de cuplu cu tatal baieților ei. Vedeta a venit in platoul de televiziune impreuna cu Feli, Cheloo și Carla’s Dreams ca sa vorbeasca despre show-ul “The Four – Cei 4”, unde artiștii sunt jurați.…

- Sunt printre cei mai iubiti cantareti de la noi, iar piesele lor au trecut si granita Romaniei. Uite cine va juriza cel mai nou concurs de voci. Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The…