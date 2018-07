Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moga a lansat joi, 14 iunie, cel mai recent single, “Ma doare la bass”, impreuna cu Shift si What’s Up. Piesa a intrat in top 3 trending pe YouTube foarte rapid si a lansat un adevarat trend in randul vedetelor din Romania.

- Lino Golden aduce pe piata muzicala un remix al piesei „Panamera”, realizat impreuna cu artista britanica de muzica trap, Paigey Cakey. Videoclipul remix-ului filmat de Criss Blaziny in Bucuresti este produs de Loops Production, iar instrumentalul a fost compus de catre Buzea Florin si Lino Golden,…

- Tara Holtea, frumoasa cantareata cunoscuta pentru hitul “Missing you” ce a strans 15 milioane de vizualizari pe YouTube, lanseaza “Spune-mi”, alaturi de Cat Music. Piesa este produsa de catre Synthetic si este insotita de un videoclip regizat de tanara Issabela Szanto, aflata sub indrumarea NGM Creative.

