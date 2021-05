Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea este indragostit la fel ca in prima zi de frumoasa sa iubita, Antonia. Faimosul artist este foarte iubit de fani. De-a lungul anilor cantarețul a avut cateva schimbari la nivel fizic și vestimentar.

- Mario Fresh a decis sa iși deschida sufletul și sa vorbeasca despre separarea cu scandal de Antonia și Alex Velea. Cei trei, alaturi de Lino Golden, au fost un grup irezistibil timp de mai mulți ani, insa parerile diferite și-au spus cuvantul, iar prietenia stransa a luat sfarșit. Iata ce spune tanarul…

- Il cunoașteți pe Justin Bieber? Ei bine, va informam ca starul internațional nu mai arata deloc la fel! Partenerul de viața a lui Hailey Baldwin, actuala Bieber, și-a schimbat complet aspectul prin cea mai recenta transformare de look. Dovada sta chiar reacția fanilor, mulți dintre ei abia reușind sa-l…

- Antonia este mama a trei copii, iar de-alungul anilor a reușit sa iși mențina silueta impecabila. Iubita lui Alex Velea face mult sport, insa este atenta și la alimentație. Vedeta a dezvaluit secretul ei.„Am o dieta și merg la sala impreuna cu Alex. Și ma mai intreaba oamenii cand am timp de toate acestea.…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase artiste din Romania. Astazi, iubita lui Alex Velea și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu o imagine in care apare fara strop de machiaj, iar aceștia au fost surprinși sa o vada intr-o așa ipostaze. Antonia s-a pozat la primele ore ale…

- Antonia a postat pe rețelele de socializare un filmuleț in care Randi critica dur trapanelele create de Alex Velea, melodii care sunt in voga la momentul de fața in randul tinerilor. Soția artistului nu a trecut cu vederea situația și a raspuns pe masura.

- Alina Eremia face ce face și iar reușește sa-și surprinda toți fanii de pe rețelele de socializare. Dupa ce i-a emoționat pe internauți cu declarațiile de iubire adresate iubitului ei, Edi Barbu, vedeta a captat din nou toata atenția, de aceasta data printr-o transformare spectaculoasa de look. Iata…