Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a implinit 29 de ani, iar pentru ea surprizele s-au tinut lant, inca de dimineata. Toate vedetele s-au inghesuit sa ii faca urari care mai de care, iar Alex Velea a impresionat-o cu o super surpriza de ziua ei.

- Antonia si Alex Velea sunt doi dintre cei mai iubiti artisti din Romania. Cei doi au impreuna doi copii. Dominic a venit pe lume in 27 decembrie 2014, in ziua de Sf. Stefan. La aproape doi ani distanta, s-a nascut al doilea copil al cuplului.

- Desparțite de cateva luni, Adina Buzatu și fiica ei au devenit …și mai apropiate. Sara a plecat in Elveția la studii și vine acasa doar in vacanțe, insa mama ei nu s-a obișnuit cu desparțirea de ea, așa ca zilnic ”inroșesc” telefonul. Adina Buzatu și fiica ei au avut mereu o relație foarte apropiata,…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…