- Alex Velea a dezvaluit care este motivul pentru care nu mai face copii cu Antonia, deși amandoi iși mai doresc. Invitat la „Detectorul de miniciuni”, emisiunea online prezentata de Oana Radu, artistul a vorbit despre viața sa personala. Antonia este mama a trei copii, o fetița și doi baieți, iar inca…

- Elena Gheorghe radiaza de fericire, iar de data aceasta are un motiv foarte bine intemeiat! Fiica ei a implinit recent frumoasa varsta de cinci anișori, astfel ca artista nu a putut sa lase o asemenea zi atat de importanta sa treaca fara a fi sarbatorita. Da! Cantareața i-a organizat micuței Amelie…

- Dupa ce chiar ea anunța desparțirea de Florin Pastrama, iata ca recent Brigitte a marturisit ca s-a impacat cu soțul ei. Cei doi sunt in continuare impreuna, iar acest lucru se confirma și cu ultima fotografie publicata de vedeta. Cum au fost surprinși cei doi.

- Antonia și Alex sunt de fiecare data intr-o forma de invidiat. Ei bine, artista a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușesc cei doi sa arate atat de bine. Iata ce declarații exclusiviste a facut vedeta!

- Antonia, in varsta de 33 de ni și Alex Velea, in varsta de 38 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o relație de 10 ani, doi copii impreuna și vor sa se casatoreasca in curand. Artista a vorbit recent despre relația ei cu interpretul și acrecunoscut ca au exista momente…

- Antonia și Alex Velea traiesc o poveste de dragoste la care alții doar viseaza, iar acum a dezvaluit de la ce pornesc certurile in cuplu. Ce a marturisit artista despre relația pe care o are cu partenerul ei, mai ales pentru ca in curand se implinesc 10 ani de cand formeaza un cuplu.

- In weekendul care a trecut, Vincenzo Castellano și-a sarbatorit ziua de naștere in Romania, nu in Italia, acolo unde locuiește. Fostul soț al Antoniei a petrecut alaturi de prieteni la un restaurant al familiei pana dimineața. A implinit 35 de ani a a avut parte de o petrecere de pomina. Restaurantul…