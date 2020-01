Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a fost operata de urgența. Artista a trecut printr-o intervenție chirurgicala in urma cu cateva zile, in mare secret. Antonia, care in aprilie va implini 31 de ani, a ajuns la spital și a fost nevoita sa suporte o intervenție chirurgicala, insa pana in prezent nu se știe motivul și nici alte…

- Antonia și Alex Velea au o relație solida și de lunga durata. In ciuda tuturor obstacolelor intalnite, cei doi au demonstrat ca iubirea lor este foarte puetrnica. Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieței, pe Akim și Dominic. Artista a dezvaluit care este secretul fericirii și al armoniei in cuplu…

- Antonia a trecut cu greu peste perioada in care Alex Velea a fost plecat foarte departe cu show-ul Asia Express. Cantareata a facut primele declarații despre revenirea iubitului ei acasa, dupa ce acesta a fost...

- Antonia și Alex Velea au fost nevoiți sa se desparta pentru o buna perioada de timp deoarece artistul a plecat in aventura „Asia Express”. Antonia a depașit cu greu momentul desparțirii, mai ales ca cei doi nu au stat niciodata separați atata timp. Artista a vorbit despre postura de mama singura și…

- Antonia și Alex Velea se mandresc cu una dintre cele mai frumoase familii din showbizul romanesc. Toata lumea ii știe pe baiețeii lor superbi, Dominic și Akim, și pe frumoasa Maya, din casnicia anterioara a cantareței.

- Antonia trece printr-o perioada dificila din toate punctele de vedere. Alex Velea, soțul acesteia, este pleacat la filmarile pentru Asia Express, iar ea e cea care trebuie sa aiba grija acum mai mult de familie. Vedeta nu e tocmai in cele mai bune momente.

- Alex Velea a plecat in marea aventura „Asia Express”, iar frumoasa Antonia a ramas sa aiba grija de toți cei 3 copii ai familiei. Și, pentru ca toata lumea se intreba cum se descurca acum și cu evenimentele, și cu micuții, dar și cum s-au comportat Akim și Dominic atunci cand Maya a intrat și ea in…