Antonia a fost ceruta in casatorie de Alex Velea, la scurt timp dupa ce a divorțat oficial de primul soț. Acum, vedeta face primele declarații despre nunta, dar și despre trecutul ei sentimental. „Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru ca am așteptat foarte mult sa se intample. Mulți nu cunosc situația mea și n-au ințeles ce am așteptat atat. Am avut o situație personala cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Imi doresc o nunta mai intima, nu-mi doresc o nunta mare”, a marturisit Antonia, potrivit Cancan. „Nu știu daca aș schimba ceva din viața mea,…