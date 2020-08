Antonia nu se ferește să își expună defectele. Artista a recunoscut că are vergeturi Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, iar mulți ar spune ca este perfecta. Dar se pare ca bruneta are și un mic defect, pe care și l-a expus pe rețelele de socializare. Cantareața s-a fotografiat la malul marii, in nisip, cu parul ud, intr-o ipostaza extrem de sexy. Deși nimeni nu a vazut ceva in neregula la acea imagine, chiar Antonia a marturisit ca i se vad vergeturile. Citește GRATUIT numarul de august al Revistei Unica, in format digital! „Tastați ???? daca aveți vergeturi!”, a scris Antonia in mesajul care insoțea fotorafia cu care a incins spiritele pe Instagram.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

