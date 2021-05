Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a avut o reacție neașteptata pe contul de socializare. Artista a postat un mesaj ce il vizeaza direct pe Catalin Maruța. Iubita lui Alex Velea spune ca s-a saturat ca prezentatorul TV sa menționeze numele sau și al iubitului ei, in diverse intrebari sau provocari din cadrul emisiunii sale. Vedetele…

- Un nou scandal sta sa izbucneasca in lumea mondena! Antonia, mesaj dur la adresa lui Catalin Maruța, in vazul tuturor. Deranjata la culme de faptul ca soțul Andrei menționeaza de fiecare data numele sau și al lui Alex Velea in diverse intrebari din emisiunea sa, iubita artistului a rabufnit pe contul…

- Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisacariu (28 de ani), s-au casatorit sambata, 15 mai 2021. Dupa nunta de poveste, modelul a vorbit despre viața alaturi de prezentatorul TV, dar și despre fericitul eveniment. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au anunțat ca s-au logodit la inceputul…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit pe 15 mai . Au organizat nunta dupa bunul plac, alaturi de specialiști in domeniu. Și-au surprins invitații cu aranjamente și preparate alese. Viitorii parinți au avut petrecerea de nunta chiar in restaurantul pe care prezentatorul de la Antena 1 il deține…

- Razvan Simion (40 de ani) formeaza de aproape un an un cuplu cu Daliana Raducanu (29 de ani), arhitect și designer de interior. Tanara a facut parte din echipa emisiunii TV Visuri la Cheie, insa de cațiva ani are propriul business. Razvan Simion și Daliana Raducanu au publicat primele imagini impreuna…

- Radu Ștefan Banica (19 ani), fiul cel mare al artistului, actorului și prezentatorului TV Ștefan Banica Jr. (53 de ani), ii calca pe urme celebrului sau tata. In prezent, tanarul este unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva. Radu Ștefan Banica iși dorește sa participe la Asia Express Recent,…