Stiri pe aceeasi tema

- "Buna! Ce iti spune privirea mea!?...", a scris Oana Lis, iar fanii au avut numai reacții negative la postarea divei și au criticat-o cu varf și indesat. Unul dintre internauți chiar i-a spus ca este "beata manga"! "Esti beata manga", a scris el, iar replica vedetei a venit imediat: "As vrea…

- Mihai Bendeac a ajuns in atenția țarii, dupa ce a dezvaluit ca a avut simptome de coronavirus. Anunțul l-a facut in cadrul emisiunii „iUmor”; ulterior facant și un test de anticorpi pentru a dovedi ca a spus adevarul. In timp ce sunt multe pareri in acest sens, mama actorului, Emilia Bendeac, a transmis…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbizz-ul autohton. In ciuda faptului ca artista nu a reușit sa obțina divorțul de soțul sau, Vicenzo Castellano, cu care se judeca de ani de zile, iata ca și-a continuat viața alaturi de Alex Velea, fiind chiar o…

- Oana Roman se afla in izolare, impreuna cu familia ei, de mai bine de o luna, insa situația a devenit din ce in ce mai apasatoare pentru vedeta, care nu mai suporta sa stea inchisa in casa.Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima nemulțumirea fața de situația in care…

- Se știe ca de peste 5 ani cei doi soliști traiesc o poveste de dragoste intensa dar parca desprinsa dintr-o telenovela. Pentru ca Antonia nu a putut nici acum divorța și ca multa vreme cei doi baieti ai ei si ai lui Alex Velea au fost trecuți pe numele de Castellano, inca soțul Antoniei. Dar... Read…

- Virgil Musta, aveertisment pentru toti romanii inainte de Paste: "Doresc sa le transmit tuturor sarbatori fericite cu multa lumina in suflet și sa aiba ințelepciunea de a fi prudenți in ceea ce inseamna menținerea distanței sociale pentru ca mai ales persoanele care sunt la risc, persoanele cu boli…

- Suporterii dinamoviști din asociația „Doar Dinamo București” sunt acționari la club prin proiectul socios, iar acum incearca sa stranga bani prin donații și licitații pentru a salva echipa și a primi licența pentru sezonul viitor de Liga 1. Fanii au beneficiat de ajutorul mai multor jucatori dinamoviști,…