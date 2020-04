Stiri pe aceeasi tema

- Indragita solista Antonia se afla intr-o pauza muzicala, insa profita de ocazie pentru a petrece mai mult timp alaturi de membrii familiei, cei doi baieti, si de Alex Velea. Ii duce insa grija fiicei sale, care locuieste alaturi de tata, tocmai in Italia, unde pandemia de coronavirus face ravagii. Pe…

- Toata lumea a auzit cel puțin o data piesa„Mariola”, insa puțini sunt cei care știu cu adevarat cine o canta. Minelli, penumele din bulletin Luisa Luca, este cantareața, compozitoare și textiera, iaracum cațiva ani a cantat alaturi de Lora, in trupa Wassabi. Libertatea a statde vorba cu artista despre…

- Dragostea pluteste in aer pentru Antonia si Alex Velea. Cei doi sunt indragostiti nebuneste unul de celalalt, lucru pe care cei doi artisti il demonstreaza ori de cate ori se afla unul in compania celuilalt. De curand, vedetele si-au bucurat fanii cu niste imagini de senzatie, sarutandu-se in vazul…

- Cel mai invidiat barbat din Romania este cu siguranța Alex Velea, pentru relația cu femeia care l-a facut tata, și anume Antonia, insa și pentru cariera muzicala pe care și-a construit-o pas cu pas. Insa puțini știu ca solistul mai are o pasiune pe care și-o dezvolta pas cu pas și anume cea de actor....…

- I-a marturisit lui Nico ca a fost indragostita de ea. „Nu știu daca ajuta la ceva asta acum, dar vreau sa știi ca in urma cu 20 de ani am fost indragostit de tine', i-a spus Razvan Fodor. Reacția lui Nico nu s-a lasat mult așteptata: „Și eu te-am placut". La auzul declarațiilor, a reacționat…