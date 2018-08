Stiri pe aceeasi tema

- Cariera muzicala ii aduce mari satisfacții Antoniei, astfel ca. pe langa aprecierea fanilor, vedeta se bucura și de partea financiara, caci sumele pe care le obține in urma concertelor sale sunt de-a dreptul fabuloase.

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc. Iar atunci cand vine vorba despre mama copiilor sai, artistul se inmoaie pe loc. (Promotiile zilei la monitoare) Fara doar și poate, Alex Velea o iubește pe Antonia mai presus de orice. Iar cu fiecare ocazie…

- Andreea Ibacka urmeaza sa devina mamica pentru prima oara și este in culmea fericirii! Iar acum vedeta le-a impartașit fanilor ei primele imagini cu burtica de graviduța. (Promotiile zilei la monitoare) Andreea Ibacka abia așteapta sa-și stranga bebelușul la piept. Pana atunci insa blondina a facut…

- Alexandra Mirea, cunoscuta in lumea mondena drept ”Prințesa telefoanelor”, a aparut zilele trecute pe plaja milionarilor, Caelia. CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, a intalnit-o pe blondina in timp ce se relaxa pe litoral, unde și-a etalat colecția de tatuaje, in toata splendoarea. (Promotiile…

- Radu Mușetescu, pretinsul impresar al mai multor vedete din Romania, a fost condamnat la noua ani și doua luni de inchisoare pentru inșelaciune. Ultima lovitura a dat-o folosindu-se de numele Antoniei și a incasat astfel 2.400 de euro. (Promotiile zilei la monitoare) Radu Mușetescu a ajuns cunoscut…

- Umor cat cuprinde in versuri și imagine, culoare, un pic de spirit latino și Columbia adusa in Romania printr-o poveste amuzanta. Așa arata „Despablito”, noua piesa și noul videoclip ale Deliei, in colaborare cu Grasu XXL. Cameleonica, nonconformista și cu multe idei inedite, Delia iși surprinde din…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a obținut cel mai sincer interviu cu Alex Velea și Lino Golden. (Promotiile zilei la monitoare) Celebrul cantareț ce traiește de ani buni o frumoasa poveste de iubire cu Antonia, artista care i-a oferit doi moștenitori, l-a dat de gol pe tanarul artist care este…

- Catalin Scarlatescu a prezentat-o pe noua lui iubita fanilor! Bineințeles ca internauții au reacționat pe loc și au avut numai cuvinte de lauda la adresa ei. (Promotiile zilei la monitoare) Iata ca a venit și momentul mult așteptat” Catalin Scarlatescu a prezentat-o tuturor fanilor pe noua lui iubita.…