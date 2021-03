ANTONIA lansează „Typhoon” în colaborare cu Toto Dupa ce a lansat piesa “Taifun” in limba romana care a fost primita cu bucurie din partea publicului din Romania, dar și din Bulgaria, Antonia revine cu “Typhoon”, o varianta in engleza și bulgara in colaborare cu Toto. Toto este unul dintre cei mai apreciați artiști din Bulgaria, cu multe hituri la activ, caștigatorul VIP Brother in 2017, parte din SkandaU, unul dintre grupurile cele mai premiate. “Am fost bucuroasa sa aflu ca “Taifun” are succes in Bulgaria și ma bucur sa colaborez cu un artist atțt de talentat precum Toto pentru versiunea in engleza “Typhoon”, a spus Antonia. “Ma bucur sa colaborez… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

