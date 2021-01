Stiri pe aceeasi tema

- ANTONIA incepe anul cu un nou single care se numește „Taifun”, o piesa de dragoste in limba romana compusa de Alex Velea și Theea Miculescu și produsa de Razvan Matache. In videoclipul oficial cu care a fost lansata piesa, ANTONIA este o zeița superba și il are alaturi pe Alex Velea și iși canta povestea...…

- In noul an, Leony deschide lista pieselor de dragoste cu Faded Love, o melodie care va face inimile ascultatorilor sa vibreze. Cu influențe prezente dintr-o piesa atat de cunoscuta voua, aceasta este o declarație sincera a unei iubiri care pare fara sfarșit. Regretele pentru el sunt așternute in versurile I…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Deși pandemia ne ține departe de cei dragi, crew-ul de content creators House of Talent și House of Talent by TRU și-au dat intalnire online pentru un nou single cu videoclip despre cea mai frumoasa și iubita sarbatoare a anului, Craciunul. Robe, Cezara Cristescu, Robert Dragomir, Cezara Grosu, Magdyz…

- Voltaj lanseaza joi, pe YouTube, single-ul "Doar pentru ea", o piesa de dragoste, care, dupa cum afirma solistul trupei, Calin Goia, este potrivita cu atmosfera de Craciun. "Am lansat o piesa noua si suntem in lucru cu videoclipul. Nu este ceva special de Craciun, este o piesa de dragoste,…

- Eliza Natanticu lanseaza single-ul “Arde”, ce vine insotit de un videoclip foarte senzual. Piesa #Arde este prima melodie scrisa de Eliza, in colaborare cu Quna music (Alexandra Dinu). “Mi-am dorit ca aceasta piesa sa relaxeze anumite mentalitati, intr-o perioada de incordare. O piesa care intentioneaza…

- Piesa este compusa chiar de Julianne P. impreuna cu Any1 și reprezinta o colaborare cu Jon Brian, artist cunoscut pentru colaborarile cu Andia, Sandra N. și Mellina. „Cea mai scumpa piatra” este cu atat mai interesanta, cu cat Julianne P. este fiica solistei de muzica populara Cristina Turcu Preda,…