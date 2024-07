Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan, una dintre cele mai indragite și talentate artiste din Romania, lanseaza „Știu ca ți-e dor”, o piesa sensibila ce aduce un mesaj puternic despre dorul și nostalgia din sufletul unei persoane care iși amintește cu drag de momentele frumoase traite alaturi de cineva special. Cu o voce…

- Cu o cariera muzicala stralucitoare, RUBY a cucerit publicul de-a lungul timpului cu muzica și proiectele sale, dar și cu versatilitatea sa. De data aceasta, artista dezvaluie publicului „Vina mea”, o piesa super catchy ce promite sa devina hit. Single-ul a devenit un adevarat fenomen pe TikTok, devenind…

- Iubire, dor, dar și curajul și puterea regasite dupa suferința sunt elementele cheie din noua piesa lansata de Nicole Cherry – ,”Nopțile”. Fanii artistei au așteptat cu sufletul la gura sa asculte varianta integrala de la „Nopțile”. Pe TikTok, sunt peste 8500 de videouri care folosesc sound-ul. Compusa…

- Eugenia Nicolae lanseaza Dragoste noua, o melodie plina de optimism și cea de-a patra piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie care imbina armonios folclorul romanesc și sound-ul pop, cu un mesaj vibrant, luminos. „Dintre toate compozițiile pe care…

- Dayana lanseaza o noua piesa captivanta intitulata ,,Ard”, o balada profunda care exploreaza intensitatea și complexitatea iubirii palpaitoare. Piesa se remarca printr-o serie de imagini lirice vibrante și evocatoare, creand o atmosfera mistica. Muzica imbina elemente de pop cu tonurile calde ale unui…

- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Piesa ,,Inchid ochii” aduce in prim-plan tema iertarii și a depașirii trecutului in relațiile de iubire. Melodia emoționeaza prin mesajul sau puternic despre importanța de a lasa greșelile din trecut in urma și de a construi un prezent bazat pe afecțiune și ințelegere mutuala. Cu un amestec armonios…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…