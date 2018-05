Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a adus „Fantezia de iarna” si a cucerit publicul cu un „Tango in priviri”, Andreea Balan lanseaza o noua piesa: „Asa de frumos”. Single-ul este insotit de un videoclip ce spune in imagini o poveste de dragoste in care conflictele si momentele frumoase se imbina, pentru ca uneori oamenii aleg…

- Adda trateaza desparțirile dintr-o noua perspectiva in noua sa piesa, “Ma doare inima”. Cu un nou stil muzical, fresh și plin de suflet, artista și-a descoperit o noualatura atat in versuri cat și in videoclipul surprinzator. “Piesa e ceva nou pentru mine. Mi-am descoperit o alta latura prin ea. Chiar…

- Noua piesa de la Carla’s Dreams este o oda adusa rebelilor ce simt totul mult prea profund. Videoclipul piesei a fost filmat in Chișinau, acolo unde trupa lucreaza pentru toate piesele, iar visual-urile sunt realizate in stilul caracteristic Carla’s. “A​ceasta piesa este dedicata celor care au avut…

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- Diplo are planuri mari pentru urmatoarea perioada, ba chiar va avea parte de o vara destul de agitata. Artistul tocmai ce a lansat videoclipul piesei “Worry no more”, creata in colaborare cu Lil Yachty și Santigold, iar piesa e chiar boom. Artistul pregatește și Ep-ul “California”, la care lucreaza…

- Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru “Put Me Back Together“. Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un... View Article