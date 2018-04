Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca o concurenta care ii placea foarte mult nu a primit voturile necesare pentru a ramane in competitia ”The Four – Cei 4”, sambata, de la 20.00, la Antena 1, a facut-o pe Antonia sa rabufneasca.

- Noul show-ul al Antenei 1, The Four - Cei Patru, va debuta la finele acestei luni. Emisiunea jurizat de Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo, cu Macanache prezentator, va fi difuzat din 31 martie, de la 20:00, la Antena 1.

- Feli Donose, despre secretul sau pentru a ramane in forma. Intr-o forma de invidiat și mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturisește ca are cateva secrete pentru a face fața programului incarcat și zilelor in care reușește sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea…

- Cum se imparte Antonia intre ”The Four – Cei 4” și viața de familie. Artista, unul dintre cei patru jurați, marturisește ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams…

- Feli, pentru prima data in postura de jurat, in cadrul emisiunii ”The Four – Cei 4”, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. ”E foarte greu, ma ia inima cu duelurile astea! Intr-o zi o sa mor aici, pentru ca eu traiesc și emoțiile concurentilor. Pe de-o parte abia aștept duelul,…

