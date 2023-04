Stiri pe aceeasi tema

- Antonia Iacobescu se considera o femeie implinita pe toate planurile. Frumoasa artista are o cariera reușita, o imagine impecabila, un caracter placut și o familie care o face cea mai fericita. Ce mesaj emoționant i-a transmis Alex Velea, in ziua in care diva a implinit 34 de ani. Surpriza pe care Alex…

- Dali de la Golden Boy Society a venit in ediția 4 a sezonului 11 Chefi la cuțite, de pe 3 aprilie 2023, pentru a le arata chefilor ca știe sa gateasca. Iata ce le-a povestit chefilor despre relația cu Antonia și Alex Velea.

- Surpriza pentru fanii Survivor Romania! Miercuri, 29 martie, Antonia și Alex Velea se alatura Faimoșilor și Razboinicilor din Dominicana! Concurenții au ramas uimiți cand i-au vazut pe cei doi, conform click.ro.

- Surpriza incredibila pentru fanii Survivor Romania 2023. Alex Velea și Antonia au aterizat in Republica Dominicana, pentru a-și susține concurenții favoriți de la Razboinici și Faimoși. Ce surpriza le-au pregatit participanților show-ului de la PRO TV. Antonia și Alex Velea, concert special pentru concurenții…

- Dupa single-ul realizat in colaborare cu Alex Velea, RUBY ne suprinde de data aceasta cu „Paris”, o piesa foarte diferita și emoționala a artistei, cu versuri sensibile ce dezvaluie cuvintele care de multe ori nu pot fi rostite pentru a inchide o rana. „«Paris» este un pansament pentru inimile frante”,…

- Alex Velea se poate considera un barbat implinit. Indragitul artist i-a pregatit vedetei o surpriza romantica. Dovada ca este foarte atent cu mama copiilor lui. Ce a postat cantarețul pe o rețea de socializare.

- Antonia, din ce in ce mai frumoasa. Partenera lui Alex Velea nu contenește sa-și ia fanii prin surprindere. Ultimele materiale din mediul online o infațișeaza pe cantareața intr-o ținuta senzuala. Utilizatorii n-au fost deloc zgarciți cu laudele. Complimentele au curs valuri. „Ești precum elixirul dumnezeilor”,…