Antonia, imagini incendiare cu Alex Velea! Cum o motivează zilnic soțul ei / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- De aproape șapte ani, Antonia (31 de ani) traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de artistul Alex Velea (36 de ani). Cuplul are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 5 și, respectiv, 4 ani. Akim, fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, a implinit 4 ani Artista mai are o fiica,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a renunțat la polițiștii locali care ii pazeau biroul. Zilnic, la postul de paza din fața biroului sau erau repartizați 5 polițiști locali. In plus, edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Dupa…

- Andreea Esca a intervenit in acest scandal și a incercat sa o faca pe fiica sa sa ințeleaga ca a exagerat și ca certurile din mediul online nu o vor ajuta cu nimic. Astfel, i-a interzis sa mai fie implicata in conflictul care a zguduit lumea showbiz-ului. "Andreea este o femeie cerebrala și…

- Antonia și Alex Velea fac parte din acele cupluri pe placul fanilor. Nu de puține ori au aparut zvonuri despre un nou bebeluș in familia Antonia și Alex Velea. Ultimele informații, insa, se pare ca ar certifica tot ceea ce s-a speculat in ultima perioada. Antonia e insarcinata Pana acum nimeni nu a…

- Alex Velea și Antonia sunt un cuplu nonconformist, dar și unul dintre cele mai solide din lumea mondena de la noi. Iar daca unii nu credeau ca iubirea celor doi nu este adevarata, Paparazzi Spynews.ro au surprins imagini graitoare cu amorezii.

- Abi Talent a dezvaluit in urma cu ceva timp ca prietenia dintre Antonia și Alexia Eram s-a incheiat din cauza faptului ca iubita lui Alex Velea nu o suporta pe fiica Andreei Esca. Alex Velea a rabufnit! Mesajul transmis lui Lino Golden, dupa ce acesta l-a tradat cu Abi Talent: "La multi ani,…