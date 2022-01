Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și-a ingrijorat fanii dupa ce a postat o imagine din spital cu perfuzia in mana. Fanii s-au panicat imediat și s-au intrebat ce a pațit vedeta. Antonia a explicat pana la urma ce s-a intamplat și a ținut sa linișteasca pe toata lumea spunand ca e vorba de tranfuzii... The post Antonia, imagine…

- Bucurie pentru o familie din nordul țarii, care crește cinci fetițe, inclusiv triplete. In ajunul Craciunului pe stil nou, angajații Secretariatului Parlamentului le-au oferit mai multe daruri. Micutii au primit in dar masuțe și scaune, materiale igienice si produse alimentare.

- Un grup de copii din Alba, impreuna cu Tudor Limbean, ”micul patriot”, au cantat colinde la Senat Un grup de 15 copii din Alba, impreuna cu solistul Tudor Limbean – micul patriot, i-au incantat luni pe senatori cu un concert de colinde. Micutii artisti au fost adusi in Parlament la initiativa senatorului…

- O femeie din orasul Solingen, Germania a fost condamnata astazi la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasita vinovata de uciderea a cinci dintre cei sase copii ai sai. Micutii aveau varste cuprinse intre unu si opt ani, relateaza DPA si France Presse.Tribunalul din orasul Wuppertal a recunoscut "circumstante…

- Antonia aduce bani frumoși in casa. Logodnica lui Alex Velea are un tarif incredibil pe care-l percepe la concerte și spectacole. Cați bani ia frumoasa artista pentru un recital de 40 de minute. Ce sume impresionante cere Antonia pentru a canta 40 de minute Antonia nu mai are nevoie de nicio descriere.…