- Senzualitate, culoare și multa caldura se regasesc in cel mai recent single semnat Alex Velea. Inspirat de iubirea sa pentru ANTONIA, artistul lanseaza piesa „Sahara”, cu un videoclip exotic, asemenea unei „1001 de nopți” moderne, care amintește de farmecul deșertului și al iubirilor nemuritoare. Noul…

- Alex Velea iși poate boteza acum baieții! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Dupa aproximativ un an in care a trecut pragul tribunalelor pentru a dovedi paternitatea celor doi copii pe care ii are cu Antonia, instanța a decis intr-un final ca numele sau sa fie…

- In afara de cei doi baieți pe care ii are cu Antonia, Alex Velea mai are inca doi fii „adoptivi”, așa cum ii numește el, Mario Fresh și Lino Golden. Cel din urma este considerat „badboy–ul” youtube-ului și se bucura de un real succes pe plan profesional, insa nici pe cel personal nu ii merge […] The…

- Antonia se considera o femeie implinita, atat pe plan profesional, cat și pe cel personal. Pe langa cariera de succes de care se bucura, are o familie frumoasa alaturi de Alex Velea, dar și trei copii superbi. Vedeta este urmarita și apreciata de milioane de fani, lucru care o bucura și o motiveaza…