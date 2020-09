Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a avut, acum ceva timp, parte de o surpriza de proporții din partea iubitului ei, Alex Velea. Barbatul a decis sa-și „imprime“ pe corp chipul frumos al cantareței, ba, mai mult, și pe cel al fiicei acesteia, Maya. Pare-se ca gestul frumos al artistului nu a fost trecut cu vederea, caci vedeta…

- Fanii cuplului Antonia și Alex Velea au un mare motiv de bucurie. Cei doi au implinit 8 ani de relație și sunt mai indragostiți mai mult ca oricand unul de celalalt. Iata ce declarație de iubire i-a facut cantareața partenerului sau!

- Alex Velea și Antonia și-au luat baieții și au plecat in Italia, acolo unde locuiește fiica cantareței din prima casatorie. Clipele petrecute alaturi de cei trei copii ai sai o umple de fericire pe Antonia, ceea ce se poate vedea cu ochiul liber din fotografiile postate. Cei doi artiști au plecat la…

- Alex Velea le-a facut o noua surpriza fanilor sai. Artistul a publicat, pe contul personal de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de cei trei copii ai sai și de frumoasa lui iubita, Antonia.

- Antonia și-a alarmat in urma cu puțin timp fanii de pe Instagram cu o postare pe care a facut-o! Vedeta a anunțat inițial ca i-a fost furat portofelul intr-un club, insa abia la final a marturisit ca este vorba despre o cunoștința de-a sa!

- Antonia este mandra de iubitul sau, insa iata ca acum are și motive in plus. Dupa colaboarea lui Alex Velea cu Jador, alți artiști au apelat la același gen de colaborari, motiv pentru care artista considera ca partenerul sau a dat un nou trend!