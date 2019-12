Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Alex Velea au fost nevoiți sa se desparta pentru o buna perioada de timp deoarece artistul a plecat in aventura „Asia Express”. Antonia a depașit cu greu momentul desparțirii, mai ales ca cei doi nu au stat niciodata separați atata timp. Zilele trecute, Alex Velea s-a intors in țara, fiind…

- Alexia Eram pare sa nu fie mulțumita de Universitatea de Arte din Londra, unde se afla in al doilea an de studii. Mama sa, Andreea Esca, a dezvaluit ce anume o nemulțumește pe fiica sa. Dupa ce a terminat Liceul Francez din București, Alexia Eram a decis sa iși continue la universitatea londoneza, unde…

- In anul 2019, un marile platforme Facebook si Instagram au fost puse in umbra de TikTok, o aplicatie relativ noua, cel putin in Romania. Ce este si de ce trebuie sa stii neaparat de el? In principal... pentru ca este "the next big thing" in materie de retele de socializare.

- Dana Budeanu a fost data afara de la Pro Tv, iar decizia trustului din Pache Protopopescu vine in urma scandalului in care s-a implicat stilista. Dana Budeanu, cea care susținea rubrica de fashion in cadrul emisiunii Vorbește lumea de la Pro Tv, a fost data afara. Stilista le-a batjocorit printr-o postare…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, au luat decizia de a se desparți in urma cu mai mult timp, urmand doar sa intocmeasca procedurile legale. Cei doi au ramas prieteni de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sienna, in varsta de 8 ani. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, și Traian Spak…

- Andreea Antonescu a facut primele declarații despre relația pe care o are cu Ștefan Manolache. Cei doi au fost surprinși sarutandu-se in timp ce se aflau la cumparauti, iar acum au venit și explicațiile, oferite, pe rand, de amandoi. Andreea Antonescu, in varsta de 37 de ani, nu a semnat inca actele…

- La inceputul lunii septembrie, Diana Dumitrescu a devenit mama pentru prima oara. Vedeta a nascut in secret, un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Carol Anton. Actrița a facut primele declarații despre botez și despre cine vor fi nașii bebelușului. „O sa fie ceva foarte intim si abia astept…