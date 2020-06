Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu inca se reface dupa desparțirea de afaceristul Alex Bodi. Cei doi au avut o relație tumultoasa, trecand și printr-un divorț cu scantei. Acum, blondina spune ca va fi mai precauta și ca va mai aștepta pana sa faca pasul cel mare, chiar daca s-ar intampla pentru a treia oara.

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbizz-ul autohton. In ciuda faptului ca artista nu a reușit sa obțina divorțul de soțul sau, Vicenzo Castellano, cu care se judeca de ani de zile, iata ca și-a continuat viața alaturi de Alex Velea, fiind chiar o…

- Totul a pornit de la o postare a vedetei pe pagina de instagram, o fotografie in care aparea alaturi de Alex Velea , insoțita de un mesaj misterios. „Once upon a time, i love you, the end. My story”, a scris Antonia , facandu-i pe admiratori sa creada ca relația ei cu Alex Velea este la final. De altfel,…

- In urma cu cateva zile, Antonia și-a sarbatorit ziua de naștere in familie alaturi de Alex Velea, dar și de copiii sai. Vedeta a primit zeci de urari, insa comentariul unui fan a cam deranjat-o!

- Aflata in izolare de saptamani bune alaturi de copii și de soț, Andreea Banicaspera sa se termine cat mai repede pandemia de Covid-19 și viața sa revina lanormal. Artista viseaza deja la o vacanța la mare.Cantareața iși petrece timpul in familie și are noroc ca sta la vila. Andreea Banica se imparte…

- COVID-19. Antonia se confrunta cu o stiuatie relativ dramatica in momentul de fata. Artista este nevoita sa-si vada copilul de la departare, prin intermediul retelelor de socializare si al telefonului. Desigur, este bine stiut ca vedeta si fiica acesteia sunt departite si nu locuiesc impreuna de…

- Antonia are acum o viata linistita. Este mama a trei copii, are o relatie de iubire cu Alex Velea mai mult decat perfecta, dar si o cariera stralucitoare. Vedeta este acum cea mai fericita, de cand Maya, fetita ei din prima casatorie, s-a mutat definitiv la ea.