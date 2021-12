Antonia a răbufnit pe internet, după ce a fost aspru criticată de internauți: ''Asta mă definește” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram, in varsta de 21 de ani, se bucura de un real succes. Fiica Andreei Esca a pozat in sutien și a incarcat imaginea pe Instagram, acolo unde a primit zeci de mii de aprecieri și peste o suta de comentarii. Alexia Eram este urmarita de aproximativ 700 de mii de persoane pe Instagram , iar fotografiile…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, a demonstrat nu o data, ci de nenumarate ori, ca este o femeie foarte puternica. Vedeta a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Aceasta este extrem de activa in mediul online, dupa ce a ieșit din lumina reflectoarelor.…

- Oana Roman a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Vedeta este extrem de activa in mediul online, iar acum, a rabufnit la adresa fanilor care jignesc. Iata ce le reproșeaza partenera de viața a lui Marius Elisei.

- Nu mai este un secret faptul ca sarbatoarea de Halloween este din ce in ce mai celebrata de catre romani. Foarte multe nume grele din lumea showbiz-ului romanesc au sarbatorit de Halloween, printre care și Antonia și Alex Velea. Cu toate acestea, artistul a fost aspru criticat pe rețelele de socializare.

- Recent, Roxana Nemeș a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care a explicat de ce anume nu iși face tatuaje. Artista a subliniat ca mașinile scumpe nu au autocolante lipite, motiv pentru care nici ea nu ar avea motive sa iși faca astfel de semne pe trup. Roxana Nemeș, criticata dur pe internet…

- Larisa Udila a fost criticata in ultima perioada dupa ce a nascut de catre fanii de pe rețelele de socializare. Aceasta a marturisit ca fost criticata deoarece a luat cateva kilograme in plus pe perioada sarcinii. Iata ce a spus vedeta pe Instagram!

- Oana Roman este des criticata de catre fani pe rețelele de socializare. Vedeta nu a mai rezistat și a dat carțile pe fața. Aceasta a marturisit ca a fost jignita chiar și atunci cand a fost insarcinata. Iata ce a spus vedeta pe Instagram!

- Are un trup de invidiat și nu se sfiește sa il arate public ori de cate ori are ocazia. Anna Lesko este cunoscuta pentru aparițiile sale de-a dreptul incendiare, insa, in ultima vreme, internauții au inceput sa o critice cat se poate de dur. Anna Lesko nu a mai putut rezista și a rabufnit pe rețelele…