Antonia a implinit 29 de ani! A vuit tot Instagramul De ziua ei, Antonia a postat o poza pe Instagram alaturi de un mesaj in care isi exprima recunostinta pentru tot ce a primit pana acum, de la viata. “Pana la varsta de 28 de ani am fost binecuvantata cu atat de multe lucruri… sanatate, 3 copii frumosi, un barbat extraordinar cu un suflet frumos, cariera mea si desigur suportul familiei mele iubitoare. Inchin un pahar in cinstea mea si iti multumesc, Doamne, pentru toate. Sunt pur si simplu recunoscatoare. Bun venit, 29!”, a scris cantareata, considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Poza a strans aproape 84.000 de like-uri in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

