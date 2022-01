Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de oameni din toata lumea se pregatesc sa intampine anul 2022, dupa inca un an tumultos și copleșit de pandemie, marcat la final de noi restricții, recorduri ale cazurilor de infectare, dar și de speranța ca noul an va aduce vremuri mai bune.

- Veste proasta pentru Antonia, chiar inainte de Revelion! Vedeta a fost depistata pozitiv cu Covid-19 și din aceasta cauza a fost nevoita sa-și anuleze concerte din noaptea dintre ani. Artista a anunțat, pe pagina sa de Instagram, ca nu-și va putea onora contractele pentru seara dintre ani, iar Velea…

- Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste de le noi, a ajuns la spital și a fost nevoita sa-și anuleze cantarile din noaptea de Revelion. Este foarte probabil ca și partenerul ei de viața, Alex Velea sa procedeze la fel daca se va dovedi ca artista este infectata cu virusul Covid-19.

- Cristia Cioran a ajuns cu fetița la spital chiar a doua zi de Craciun, dupa ce, timpul vizitei la mama ei, care locuiește in Constanța, micuța a inceput sa aiba probleme cu respirația. Acolo, actrița a aflat ca atat ea, cat și fiica ei, sunt infectate cu noul coronavirus. Vedeta și-a petrecut primul…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat luni seara, dupa ce a anunțat anularea festivitaților din oraș din noaptea de Revelion, ca știe ca aceasta decizie va fi dezamagitoare pentru mulți dintre londonezi, dar trebuie sa ia „masurile potrivite pentru a reduce raspindirea virusului”. Sadiq Khan a precizat,…

- Sfarșitul de saptamana aduce temperaturi neașteptat de ridicate, astfel ca de Craciun am putea avea pana la 13 grade in unele zone, potrivit prognozei ANM. Temperaturile vor scadea brusc, insa, iar de Anul Nou in mai toate regiunile țarii vom avea vreme destul de rece. Meteorologii anunța temperaturi…

- Fie ca ne place, fie ca noi, mulți romani iau sfaturi de viața de la influenceri. Fie ca vorbim de vedete care s-au remarcat cu vreun talent, fie ca vorbim de oameni simpli, dar care au un dar aparte cand vine vorba de a vorbi, romanii au mulți idoli pe care ii urmaresc pe Instagram. Antonia…

- Antonia a traversat momente extrem de grele in urma cu aproape trei ani, asta deoarece cantareața a fost nevoita sa urce pe scena și sa cante, deși aflase cu doar cateva minute inainte ca bunicul ei a murit. Devastata, cantareața a trebuit sa zambeasca ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic.