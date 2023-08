Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, a fost invitatul lui Marius Tuca intr-o ediție transmisa live de Gandul. Fostul lider al PNL susține ca ipoteza candidaturii lui Hellvig la alegerile prezidențiale este una de luat in seama. Urmariți aici, integral, emisiunea lui Marius Tuca „Nu știu daca va…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a afirmat ca, intr-o discutie cu Laura Codruta Kovesi, aceasta i-a transmis ca nu va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. "Dar daca ar candida, ar fi un candidat de forta, dar nu cred ca va candida", a adaugat Rares Bogdan. Ulterior, el a declarat, referitor…

- Primarul orasului Miami, Francis Suarez, si-a depus miercuri candidatura oficiala pentru alegerile prezidentiale din 2024, potrivit documentelor publicate de Comisia Electorala Federala, alaturandu-se celor zece concurenti republicani care incearca sa-l impiedice pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba,…

- Fiind sambata azi, o sa ies din șablonul comentarii actualitații, și o sa va povestesc un episod pilduitor pentru noi, ce-l implica pe Carlson Senior in relația cu Romania. Spre sfarșitul verii anului electoral 2009, aveam semne clare ca Basescu și echipa lui pregateau fraudarea alegerilor prezidențiale…

- Guvernatorul republican al Floridei Ron DeSantis si-a depus miercuri candidatura in vederea alegerilor prezidentiale americane din 20204, scrie presa americana. Ron DeSantis si-a depus in mod oficial candidatura la Comisia Electorala federala, cu cateva ore inainte sa-si anunte in mod oficial candidtura,…