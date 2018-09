Stiri pe aceeasi tema

- Vienna Insurance Group (VIG), care controleaza pe piata locala companiile de asigurari Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, a subscris in Romania in primele sase luni din 2018 prime brute in valoare de 272,7 milioane de euro, in crestere cu 5,5...

- Adina Valean ii raspunde lui Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a spus ca, in cazul in care Crin Antonescu va dori sa intre in cursa electorala, atunci alți membri ai familiei sale nu se vor putea regasi pe lista.”Imi vor depune candidatura pentru alegerile europarlamentare”, a anunțat eurodeputatul…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a afirmat marti, referindu-se la situatia politica din Romania, ca peste tot in lume "viata politica este turbulenta", precizand ca a venit in tara noastra pentru a asculta, a invata si a intelege, relateaza

- Orban, despre o candidatura a lui Crin Antonescu la europarlamentare: ”Daca se decide sa candideze, nu cred ca poate sa mai candideze altcineva din familia domniei sale”, a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, la Romania TV. Liberalii vor sa finalizeze pana la sfarșitul anului lista pentru alegerile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.

- "Nu am avut discutii in legatura cu o candidatura la prezidentiale. Pe viitor, sigur ca aceasta discutie va avea loc, dar acum e prea devreme. (...) Mai avem mai mult de un an pana la alegeri si noi consideram ca nu este momentul necesar ca aceasta discutie sa aiba loc. In prealabil va trebui sa…

- Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre numirea lui Gabriel Vlase, fost deputat PSD, in fruntea SIE! Dragnea a dezvaluit ce sfat secret i-a dat lui Vlase, propus de Klaus Iohannis in fruntea Serviciului.”Sa aiba buna credința pe care a avut-o și sa faca instituția in care…

- Una din cele mai importante voci ale miscarii rezist din zona artistica, Tudor Chirila, considera ca „singurul raspuns la incercarea lor de a ne tranforma intr-o tara de hoti este prezenta in strada”. „Sentinta cu executare din prima instanta a domnului Liviu Dragnea va solidariza si mai mult penalii…