Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu a transmis, joi. un mesaj liberalilor, cu ocazia aniversarii celor 143 de ani de existența a Partidului Național Liberal. "Inca un an se adauga, astazi, la varsta impresionanta a Partidului Național Liberal. Dați-mi voie dragi prieteni sa va trimit un gand bun și sa va spun…

- Tinerii din ALDE au fost premiați și apreciați pentru munca depusa in Politic / on 21/05/2018 at 13:15 / Eveniment important pentru tinerii din ALDE. Cei mai activi au fost premiati la Gala Premiilor TLDE. Cu acest prilej, liderul Alianței Liberalilor și Democraților a fost provocat sa-si asume candidatura…

- Ph-online.ro a realizat un sondaj in randul cititorilor sai, pe pagina oficiala de Facebook (AICI), cu scopul de a afla in ce masura ploiestenii isi doresc inchiderea Bulevardului Castanilor in weekend, pe timpul verii. Potrivit rezultatelor sondajului, 78% dintre cei chestionati isi doresc…

- Jurnalistul Lucian Mandruta crede ca este imposibil pentru Facebook sa scape de problema conturilor false si a raspandirii stirilor false, intrucat acest lucru ar necesita o verificare la sange a identitatii utilizatorilor, un lucru care nu s-ar putea intampla, mai ales in contextul legislatiei de astazi.…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- "Tuturor celor care sarbatoresc astazi Pastele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca. Cristos a Inviat! Un gand bun se indreapta si spre cei care sarbatoresc in aceasta zi Duminica Floriilor, alaturi de un calduros «La multi ani!» celor care isi serbeaza onomastica",…

- Facebook trece prin cea mai mare criza de la inființarea sa, acum 14 ani. Intr-o singura zi, compania lui Mark Zuckerberg a pierdut la bursa 4 miliarde de dolari, pe fondul scandalului privind extragerea și utilizarea neautorizata, in scopuri politice, a unor informații privind peste

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care joi face un tur de forta in Romania, avand intalniri cu majoritatea liderilor si decidentilor politici cu rol in reforma Justitiei, a poposit si la Comisia Iordache. Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei ca isi doreste ca…