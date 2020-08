Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ANDRONIC In prima faza a pandemiei, cea de dupa „raceala ușoara” diagnosticata prematur de doctorul de la Cotroceni, Romania a aparut ca un fel de model de rezistența in fața asaltului virusului venit tocmai din China. Ne mandream cu faptul ca, deși strans legați de polul european al…

- Echipa emisiunii „Izolati in Romania” a urcat din nou in Muntii Apuseni, in Alba, unde a intalnit batrani care traiesc inca din munca mainilor lor, fara niciun venit din partea statului.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat luni ca inca trei turiști romani au fost testați pozitiv pentru infecția cu COVID-19: doi se afla in Insula Evia, iar unul la Salonic. ”Cei doi cetațeni romani confirmați pozitiv in insula Evia au fost transferați intr-o unitate hoteliera special destinata…

- Fenomen spectaculos in judetul Tulcea, Romania, acolo unde oamenii au surprins un virtej urias, asemanator unei tornade. Filmuletul are deja mii de vizualizari si multe comentarii, transmite tvr.ro. Oamenii incearca sa isi explice ce s-a intimplat, in conditiile in care cerul era senin, fara urma de…

- Patru noi decese au fost raportate, marți dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Numarul total al morților provocate de COVID-19 urca, astfel, la 1.343. Intre persoanele care și-au pierdut viața din cauza acestei infecții se numara și un barbat de 37 de ani. Oamenii care au murit provin…

- Autoritațile au anunțat, duminica, noi pierderi de vieți in randul unor persoane confirmate cu noul coronavirus la nivel național. Oamenii aveau și alte probleme de sanatate – fie cardiace, fie renale sau diabet. Astfel, bilanțul deceselor in cazul unor pacienți diagnosticați cu infecție cu COVID-19…

- Masuri speciale luate de autoritați IN Gara de Nord din Timișoara, unde, duminica, a plecat primul tren cu muncitori spre Austria. 100 de persoane din mai multe județe care au contracte in Austria au facut controlul epidemiologic, anunța ziarul local Opinia Timișoarei.Oamenii au sosit in Gara de Nord…

- In contextul in care Romania va trece din 15 mai de la starea de urgenta la starea de alerta se va schimba si declaratia pe propria raspundere. Din declaratie vor fi scoase rubricile referitoare la iesirea din casa pentru cumparaturi, plimbarea animalelor de companie etc. Decizia finala privind declaratia…