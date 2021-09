Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Partidului National Lucian Bode afirma ca a cerut delegatilor care vor participa la Congresul PNL din 25 septembrie sa se testeze pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 inainte de a pleca spre Capitala. „Eu am recomandat tuturor sa faca acest test acasa, inainte de a pleca…

- Una dintre principalele revendicari este repararea unitaților de invațamant.Situația școlilor este cunoscuta la Guvern. Cu doar cateva ore inainte de inceperea anului scolar, premierul anunța ca sute de scoli nu au dezinfectant si materiale de curatenie. Se intampla nu doar in sate uitate de lume, ci…

- Astazi, clopoțelul suna pentru prima zi de școala. Intrebarea in mințile elevilor, parinților și cadrelor didactice este: cand va suna clopoțelul pentru ultima data in acest an școlar? Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, clopoțelul ar trebui sa se auda pentru ultima data abia in…

- Peste 3.000 de fetite au fost vaccinate anti-HPV in Bucuresti din luna mai si pana in a doua jumatate a lui august, in lunile mai si iunie, numarul acestora depasind 1.000, conform Direcției de Sanatate Publica București. Situatia stocurilor de vaccin HPV la DSP Bucuresti, la jumatatea lunii august…

- Oamenii obișnuiți și proprietarii magazinelor din capitala afgana Kabul se pregatesc de venirea talibanilor, in condițiile in care aceștia au inceput sa intre in capitala afgana, iar guvernul este pe cale sa predea puterea. Una dintre imaginile tulburatoare postate pe rețelele sociale este cea in care…

- Romania va fi reprezentata de 14 baieți și 13 fete, cațiva dintre ei fiind nu doar favoriți la medalii, dar și viitorii componenți ai loturilor olimpice de seniori ce vor intra in pregatire pentru #Paris2024, preluand ștafeta de la generația ce și-a incheiat stagiul olimpic odata cu #Tokyo2020.Condițiile…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca o colaborare la Iasi intre partidul din care face parte si PNL este exclusa in conditiile actuale, motivand ca "USR PLUS nu poate gira incompetenta, mafia din urbanism si smecheriile gastilor din spatele lui Chirica si Alexe". Marius Bodea a declarat,…

- Ciprian Ciucu este noul președinte al PNL București și face parte dintre cei care il susțin pe Florin Cițu la Congresul PNL. De altfel, Cițu a ținut sa lanseze un avertisment pentru Nicușor Dan și a spus ca in 2024 nu vor mai fi facute compromisuri, iar PNL va avea propriul candidat. ”Ciprian…