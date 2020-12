Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al guvernului, Antonel Tanase, a anunțat astazi ca si-a dat demisia din functie, scrie Agerpres . El a confirmat ca a demisionat la solicitarea premierului interimar, Nicolae Ciuca. Ulterior, intr-o postare pe Facebook, Tanase a multumit colegilor din echipa guvernamentala pentru…

- Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a declarat, joi, ca a fost audiat de procurorii anticoruptie in calitate de martor, inr-un dosar in care cercetarile se desfasoara in rem. "Am fost audiat intr-un dosar in calitate de martor. Cercetarile se desfasoara in rem. (...) Nu am decat…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat joi ca aproximativ 5,6 milioane de romani vor beneficia, pana in 2026, in principal, de gaze naturale romanesti, urmare a proiectelor de investitii derulate de Transgaz. Secretarul general al Guvernului a efectuat, alaturi de…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a postat un mesaj dur pe Facebook in care s-a aratat deranjat de criticii masurilor de restricție impuse de Guvern pentru limitarea infecțiilor cu coronavirus. El a scris in postare ca situația este atat de grava incat nu mai sunt paturi la Terapie Intensiva…