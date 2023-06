Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți, acea prima ceașca de licoare neagra este cel dintai rasfaț al zilei, ritualul ce ne ajuta sa ne pregatim pentru provocarile pe care le vom avea de depașit in urmatoarele ore. Specialiștii susțin ca ar trebui sa ne schimbam acest obicei, pentru ca ne poate face mai mult rau decat bine.…

- Meciul de la Suceava s-a incheiat cu scorul de 0-0 și Ceahlaul face un pas mare spre o promovare la un moment dat nesperata. Returul va avea loc miercuri, 7 iunie, de la ora 17.30 și stadionul ar trebui sa fie plin. The post Ceahlaul face egal la Suceava și are șanse mari de promovare appeared first…

- Miercuri, 24 mai, in a treia zi de greva generala in Educație, sute de profesori din Neamț vor picheta Prefectura. Este o acțiune de protest organizata de liderii Sindicatului Liber din Invațamant Neamț și nu este singura de acest gen din țara. Gabriel Plosca, liderul SLI Neamț, a precizat, la emisiunea…

- Ultimele noutați privind greva și scandalul demiterii fostului inspector școlar pentru disciplina Istorie, prof. Elena Preda. The post Cafeaua de dimineața. Greva din invațamant și scandalul legat de disciplina istorie la ISJ Neamț appeared first on Stiri Neamt .

- In emisiunea ”Cafeaua de dimineața” de joi, 18 mai, s-a discutat, cu primarul Andrei Carabelea, problema demolarii podului din zona Spitalului Județean, care acum face ca orașul sa fie rupt in doua din punctul de vedere al circulației. (M.N.) The post Piatra Neamț. Incepe cu adevarat demolarea podului…

- O gospodina a pus ulei in cafeaua de dimineața și a descoperit un truc genial pentru sanatatea sa. Specialiștii in domeniul sanatații confirma rezultatele pozitive, din acest punct de vedere. Ce beneficii are acest ingredient cheie din bucatarie. A pus ulei in cafeaua de dimineața Daca și ție iți place…

- John Ene (52 de ani), fost antrenor in Liga 1 in sezonul trecut, la Academica Clinceni, a incetat din viața in aceasta dimineața. Fost antrenor de portari și antrenor interimar, intre sezonul 2021-2022, John Ene a suferit un infract in somn, fiind gasit in aceasta dimineața de fiul sau de 12 ani. John…

- Primarul Andrei Carabelea estima, in emisiunea “ Cafeaua de dimineata ” de joi, 9 martie, ca decizia pentru inchiderea circulatiei rutiere in Piatra-Neamt, in zona podului de peste Cuejdi de la spital, va fi data incepand cu data de 15 martie. Astazi, 15 martie, aflam de la administratorul public al…