Anton Hadăr: 80% din banii românilor se duc pe cheltuieli pe care le putem numi curente Anton Hadar : Nu stam deloc bine și nu se preconizeaza binele„O familie ca sa traiasca decent ar avea nevoie de 2.700 de lei pe membru. Daca mai au și un copil, calculele sunt destul de variate. 35% din venituri se duc pe alimente. Numai la noi cresc prețurile, in alte țari scad cu 2,5%. La noi cresc, pentru ca le luam de afara. A zis ieri premierul ca economia duduie. 17%, potrivit studiilor, se duc catre cheltuieli cu locuința. Sunt destul de mari. Eu aș zice ca aici ne indreptam vertiginos spre 20% pentru ca vine iarna. Știm bine ca atunci crește prețul gazelor, apei, energiei electrice. Apropo,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței analizeaza activitatea de racordare a clienților casnici la retelele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, in contextul modificarii cadrului legislativ aplicabil și al procesului de liberalizare al celor doua piețe pentru consumatorii casnici. Astfel, conform…

- In intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa, local, de 25...30 l/mp si pe spatii mici 40...50 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 de grade pe litoral si 31 de grade in Oltenia.In Bucuresti, vremea se va incalzi usor, dar va fi in general instabila. Cerul va fi variabil,…

- Astazi, gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat si se va manifesta prin innorari si perioade in care se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, si pe arii restranse vijelii si grindina. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente…

- Bugetul comunei Acațari pentru anul 2021 este unul echilibrat din punct de vedere al raportului dintre venituri și cheltuieli. Consiliul Local a votat suma de 10.642.000 de lei pentru venituri, aceeași fiind repartizata și la secțiunea de cheltuieli. Defalcat, pentru secțiunea de funcționare a fost…

- „Daca ai 5.400 lei pe luna brut, adica salariul mediu, asta inseamna ca imparțit tot la 5.400, ce zice INS, rezulta punctaj lunar 1. Se potrivește numaratorul cu numitorul. Apoi in 12 luni ai 12 puncte. Și atunci se ajunge la 1, punctaj anual. La 35 de ani ai facut 35 de puncte, care se impart tot la…

- Romanii ar putea sa se bucure de o noua pensie! Informația facuta publica ar putea sa ajute mai multe persoane, caci Anton Hadar, președintele Federației ‚Alma Mater’, a explicat cine ar putea sa beneficieze de acești bani veniți in urma unei noi pensii ce ar putea sa fie adaugata la noi in țara. Cine…

- Consilierii locali ai orașului Sarmașu au adoptat joi, 15 aprilie, cu unanimitate de voturi, proiectul de buget propus de executivul Primariei pentru anul 2021. Bugetul centralizat al orașului Sarmașu pentru anul 2021 aprobat este in suma de 26.357.000 de lei la "Venituri" și 27.755.000 de lei la "Cheltuieli",…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni marți, 20 aprilie, cu incepere de la ora 13, intr-o ședința ordinara pe luna aprilie. Ședința se va desfașura online, prin video-conferința. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotarare, cel mai important fiind ”bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021”.…