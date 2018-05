Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a anuntat miercuri ca a obtinut dreptul de incepere a lucrarilor la prima faza a proiectului BRUA.Masura vizeaza dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria…

- Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei, a dezvaluit ce se va intampla cu proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria.

- Proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, nu se va realiza in forma actuala, ci va aparea un alt proiect, BRUSA, care va include si Slovacia, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei.…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Gorjenii pe proprietatile carora va trece gazoductul BRUA se grabesc sa semneze actele ca sa scape cat mai repede de incalzirea cu lemne. Primarul din Targu-Carbunesti este si el bucuros pentru ca muncitorii care vor lucra la gazoduct vor cheltui bani in localitate. Conducta de transport…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…