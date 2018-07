Stiri pe aceeasi tema

- USR are porțile deschise pentru fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, daca va dori sa intre in politica, a transmis marti presedintele formatiunii, Dan Barna. El nu a exclus posibilitatea ca USR sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru alegerile prezidentiale. Barna a aratat ca a existat…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, marti, ca prin invitatia lansata de Dan Barna fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi de a se inscrie in USR si ca ulterior i se va propune sa candideze la prezidentiale, USR incepe sa confirme zvonurile potrivit carora e un partid creat de sistem.

- Ministrul Energiei, Anton Anton, anunta sfarsitul centralelor pe carbune. Ministrul sustine ca in Romania se intentioneaza trecerea de la centralele care functioneaza, in prezent, pe carbuni, la cele pe gaz. „Unul dintre...

- Anton Anton, ministrul Energiei, este mulțumit ca avem macar energie la minimum. Când vine vorba de strategia energetica, nu pare decât ca vrea sa scape mai repede de întrebari cu o energie demna de a termina proiectul noilor redevențe.

- Acuzata de ANI de incompatiblitate, senatoarea Carmen Harau a avut o prima reactie. Liberala a declarat, pentru Realitatea Tv, ca la momentul la care a intrat in politica nu mai era cenzor supleant de trei ani de zile."Eu in 2012 am venit in politica din zona antreprenoriala, am avut mai multe…

- În noaptea de 30 aprilie/1 mai s-a stins din viața Constantin Olteanu, general- colonel (r), fost Ministru al Apararii Naționale și Primar general al Capitalei, potrivit jurnalul.ro.

- Ministrul Energiei, Anton Anton, este invitat, pe 7 mai, la “Ora Guvernului” in plenul Camerei Deputatilor. Acesta este chemat la dezbatere in plenul Camerei Deputatilor la solicitarea USR, aprobata de Biroul permanent. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Ideea Ministerului de Finante de a-i pune pe romani sa aleaga intre Pilonul I si Pilonul II de pensii nu are niciun sens, sustine europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, fost premier la inceputul anilor '90, de profesie economist. "Este o surpriza neplacuta, pentru ca domnul Teodorovici, ministrul…