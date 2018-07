Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United si al lui Paul Pogba, este convins ca mijlocasul sau are "un viitor stralucit" la echipa Frantei dupa ce a cucerit titlul de campion mondial, sperand ca el a "inteles de ce a fost atat de bun" in Rusia, informeaza AFP. "Sa devina…

- Invitat luni seara la TF1, Adil Rami, campion mondial cu naționala Franței, a trecut pe tatami cu Teddy Riner, de 10 ori campion al lumii și de doua ori campion olimpic. Daca Olivier Giroud a anunțat ca se tunde zero daca ia titlul mondial, Adil Rami i-a spus reporterului de la TF1 inaintea plecarii…

- Luka Modric (32 de ani) este numele aflat pe buzele tuturor fanilor acestui turneu Mondial. A pierdut finala in fața Franței, scor 2-4, și a vorbit despre momentele dificile pe care le-a depașit in cariera. "Nu trebuie sa fii un uriaș pentru a juca fotbal. Sunt fericit cu viața mea, de locul in care…

- La o gradina zoologica din Rusia, un urs a prezis victoria Croatiei contra Frantei in finala Cupei Mondiale. Doua jumatati de pepene i-au fost puse ursului la dispozitie. Una purta steagul Frantei si cealalata pe cel al Croatiei.

- Echipa nationala a Frantei a invins sambata, 30 iunie, nationala Argentinei, cu scorul de 4-3, in "optimile" Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia. La Kazan, cele doua echipe au oferit un meci de senzatie, cu rasturnari de situatie si un final incins.Franta a dechis scorul din penalty, in minutul…

- Glezna atacantului francez Antoine Griezmann ''s-a umflat un pic in avion dupa meciul cu Australia, dar nu este o problema grava'', a declarat fundasul Raphael Varane, cu doua zile inaintea celui de-al doilea meci al Frantei la Cupa Mondiala de fotbal 2018, contra selectionatei Peru.…

- Selectionerul echipei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a salutat vineri decizia atacantului Antoine Griezmann de a continua cu Atletico Madrid, din care au de castigat atat clubul, cat si selectionata lui, relateaza EFE. Greizmann a dezvaluit, prin intermediul unui material video,…

- Reprezentativa de fotbal a Frantei a invins formatia Italiei cu scorul de 3-1 (2-1), vineri, la Nisa, intr-o partida de pregatire pentru ''Les Bleus'' in vederea participarii la Cupa Mondiala din Rusia (14 iunie - 15 iulie). La patru zile dupa ce echipa lui Didier Deschamps…