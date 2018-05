Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va riposta daca SUA vor adopta o lege prin care vor fi sistate livrarile de armament american pentru armata turca, a declarat duminica ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Reuters. Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization…

- Organizația Reporteri fara frontiere avertizeaza ca in Romania presa a fost transformata intr-un instrument politic. Raportul de țara mai arata și ca spațiul public a fost invadat de mesaje ale unor grupari de extrema dreapta și trage un semnal de alarma cu privire la proiectul de lege depus de Liviu…

- Lidl iși avertizeaza clienții in legatura cu o tentativa de frauda ce circula pe diverse rețele sociale. Utilizatorilor li se promite un voucher gratuit de 500 de dolari și sunt indemnați sa dea click pe o pagina web ce nu aparține companiei, potrivit Hotnews.ro. Oferta „NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500$…

- Mai mulți studenti, profesori și absolvenți protesteaza in fața Ministerului Educației, impotriva modalitații prin care autoritatea a imparțit locurile bugetate in universitați, informeaza HotNews.ro. Doar 9 universitați, dintr-un total de 56, pierd locuri finanțate de la bugetul de stat, conform ...

- La 27 august 1916 Romania a declarat razboi Imperiului Austro-Ungar și a intrat apoi in conflict și cu Germania, Turcia și Bulgaria. Din punct de vedere militar, Campania anului 1916 a cuprins acțiunile ofensive in Transilvania și eforturile de aparare pe frontul de sud, de aparare a trecatorilor din…

- Armata turca a parasutat fluturasi asupra orasului sirian sub control kurd Afrin, in care ii avertizeaza pe locuitori sa se mentina la distanta fata de 'teroristi', deoarece fortele sale si combatantii opozitiei siriene avanseaza in zona, relateaza vineri agentia DPA, conform Agerpres.Scrisi…

- Hidrologii au emis un Cod galben dar și unul portocaliu de inundații care vizeaza și doua bazine hidrografice din județul Satu Mare. Atenționarile hidrologilor sunt valabile incepand de sambata, 17 martie și pana luni, 19 martie. Astfel, in intervalul 17 martie, ora 09.00 – 19 martie, ora 20.00, Codul…

- Partidul Național Liberal atrage atenția ca romanii ar putea fi obligați sa plateasca impozite locale chiar și de șase ori mai mari decat cele din prezent. Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, a declarat ca PSD-ALDE și-a supradimensionat cheltuielile in timp ce nu a reușit sa atraga suficiente investiții.…